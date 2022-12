Discussão termina em lesões corporais graves, com faca, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa - A vítima foi atingida diversas vezes por golpes de faca

A equipe médica de plantão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Apucarana, acionou a Polícia Militar durante a madrugada deste domingo (11) para registrar a entrada de um homem que apresentava diversos ferimentos a faca. A vítima, de 34 anos, teria sido esfaqueado durante uma discussão.

continua após publicidade .

A Polícia Militar deslocou uma equipe para a UPA logo depois da meia noite, para averiguar o caso do paciente que deu entrada com golpes de faca. A vítima, de 34 anos, estava consciente e disse que teve um desentendimento com um conhecido e que, durante a discussão, o homem teria se armado de uma faca e desferido vários golpes, fugindo em seguida.

LEIA MAIS: Procurado por violência doméstica, agressor ainda é flagrado com drogas

continua após publicidade .

A vítima, segundo relatório da Polícia Militar, apresentava ferimentos a faca no ombro esquerdo, na mão esquerda, numa panturrilha e nos dois tornozelos. Embora as lesões fossem consideradas graves, a polícia militar foi informada pela equipe médica que a vítima não corria risco de morte.

Siga o TNOnline no Google News