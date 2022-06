Discussão termina em briga com uma pessoa ferida a pauladas

Da Redação

Imagem ilustradtiva

Uma cena de violência foi registrada na madrugada deste sábado (24) em Apucarana. Um homem ficou ferido após se envolver em uma briga na Avenida Aviação, no Jardim Colonial II. Ele foi encontrado caído na calçada por policiais militares e pelo Corpo de Bombeiros.

As equipes de socorro foram acionadas por pessoas que testemunharam a confusão. Segundo relatos colhidos pela PM, a vítima e outro homem discutiram a respeito de um possível furto. Em certo momento, a vítima foi agredida a pauladas na cabeça. O autor fugiu do local.

Os golpes ocasionaram um corte grande na cabeça e sangramento no nariz, deixando a vítima totalmente desacordada. Ele foi encaminhado até o pronto socorro. Até a publicação desta reportagem, o autor ainda não havia sido localizado.

AGRESSÃO COM TACO DE BEISEBOL

Nesta semana, outro caso de violência chamou a atenção em Apucarana. Um homem foi agredido dentro da própria casa, na noite desta desta quinta-feira (23), em Apucarana. Pelo menos seis pessoas invadiram a residência. O ferido procurou socorro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a Polícia Militar (PM) foi chamada.

O homem contou para a PM, que estava em casa com a esposa, quando seis homens invadiram o local, um deles estava com um taco de beisebol, e então foi agredido. Os suspeitos falaram que seria 'uma lição', por um furto ocorrido em uma residência do bairro. Os suspeitos ainda ameaçaram o rapaz, que se ele procurasse a polícia, voltariam para 'acertar as contas', depois fugiram.