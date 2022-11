Discussão por homofobia acaba na delegacia de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), no Núcleo Habitacional João Paulo, neste sábado (12)

Dois homens, de 41 e 42 anos, foram parar na delegacia de Apucarana, após uma discussão motivada por homofobia. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), no Núcleo Habitacional João Paulo, neste sábado (12).

continua após publicidade .

O solicitante, que disse aos policiais que é homossexual, informou que estava em um bar bebendo com amigos, quando um outro homem, de 42 anos, que estava com uma faca, se aproximou e começou a fazer ameaças. De acordo com o boletim da PM, a arma branca foi recolhida pelo porteiro de um residencial localizado no bairro e entregue aos policiais.

Conforme a vítima, a confusão começou por conta de sua opção sexual. Diante dos fatos, ambos os envolvidos foram encaminhados à 17ª Subdivisão Policial (SDP).

Siga o TNOnline no Google News