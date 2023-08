Discussão por aviso prévio acaba com suposta ameaça em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um funcionário de uma serralheira de Apucarana, no norte do Paraná, afirmou ter sido ameaçado pelo seu patrão após uma discussão envolvendo o cumprimento do aviso prévio, na manhã desta terça-feira (08). A Policia Militar (PM) precisou ser acionada.

Segundo a PM, o funcionário relatou que durante a conversa com o seu patrão, ele exigiu uma determinada remuneração ao qual segundo ele, possuía direito após ter feito um acordo verbal com o dono da empresa. No entanto, o seu patrão discordou e a discussão se iniciou.

Ainda de acordo com os policiais, o dono da empresa também foi ouvido e apresentou a sua versão, alegando que o funcionário estaria dispensado do cumprimento do aviso prévio nos três dias restantes que faltavam para ele cumprir.

Por conta disso, como consta no boletim, os PMs alertaram que ambas as partes foram orientadas com relação as causas trabalhistas.