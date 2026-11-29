Um homem de 64 anos fugiu após perseguir um carro, puxar a companheira para fora do veículo e apontar uma arma de fogo contra um casal de amigos em Apucarana. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 15h25 deste sábado (28), no Jardim Residencial França.

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A equipe policial foi acionada via Central de Operações após uma denúncia anônima informar que um indivíduo estaria apontando uma arma para outra pessoa em via pública. No endereço, os militares conversaram com a companheira do suspeito, uma mulher de 33 anos que apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ela relatou que discutiu com o convivente e deixou a residência na sequência, na companhia de um casal de amigos. Segundo a mulher, o companheiro passou a seguir o automóvel em que ela estava como passageira, interceptou o carro e a puxou pelo braço para fora. Apesar do desentendimento, ela esclareceu à polícia que não sofreu agressões físicas nem ameaças verbais por parte dele.

Na tentativa de conter a situação, os amigos que a acompanhavam — uma mulher de 28 anos e um homem de 33 anos — intervieram, dando início a uma discussão generalizada. Durante o bate-boca, o suspeito acusou a jovem de 28 anos de comercializar entorpecentes para a sua companheira. Conforme o relato unânime das testemunhas presentes, o autor apontou uma arma de fogo em direção ao casal e fugiu logo em seguida em seu automóvel, tomando rumo ignorado.

Os policiais militares realizaram diligências e patrulhamento preventivo pelas imediações na tentativa de localizar o suspeito e o veículo, mas sem sucesso até o encerramento do atendimento. Os envolvidos foram orientados sobre os procedimentos legais e sobre a necessidade de comparecer à Polícia Civil para formalizar a representação criminal. O boletim de ocorrência foi lavrado por desinteligência.