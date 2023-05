Discussão entre vizinhos acaba em tiros e prisão em Apucarana

Da Redação

A confusão aconteceu na tarde de domingo

Um jovem, de 24 anos, que efetuou disparos de arma de fogo após discutir com o vizinho, foi preso em Apucarana, norte do Paraná. A briga começou por causa de cachorros soltos na Rua Gavião, na região do Monte Sião. A Polícia Militar (PM) foi chamada na tarde deste domingo (30).

Conforme a polícia, o rapaz foi até o bairro, pois está construindo uma casa no endereço e tem um cão que fica no quintal da residência. Ele contou que foi até o imóvel alimentar o animal, como faz todos os dias, porém, dois cachorros do vizinho estavam soltos e avançaram nele, que jogou algumas pedras para afastá-los.

O vizinho não gostou da atitude e eles começaram uma intensa discussão. O rapaz, nervoso, entrou na casa em construção, pegou uma arma, efetuou um disparo no próprio quintal, atirou mais uma vez na rua e apontou a arma para o dono dos cães. Assustado, o homem correu e ligou no 190.

O rapaz foi preso e disse que havia jogado a arma no quintal. Os policiais localizaram um revólver calibre 32 com cinco munições, sendo duas deflagradas. Com o suspeito, a PM também encontrou 19 gramas de maconha, que seria para o consumo pessoal.

O rapaz foi preso e levado para a delegacia.

