Discussão de família termina com um ferido por foice, em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada na noite deste domingo (28), por volta das 20h55, para registrar um caso de lesão corporal. Uma discussão de família acabou com uma pessoa ferida por foice.

continua após publicidade

Uma das vítimas contou que o tio chegou alterado em casa, na região da Vila Nova, que o homem portava uma foice, agressivo, e deligou o padrão de energia da residência.

O sobrinho estava em frente da casa, os dois entraram em luta corporal e o tio atingiu um golpe de foice no rapaz, que sofreu um ferimento no dedo da mão direita. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital da Providência.

continua após publicidade

O homem, já idoso, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois para a delegacia. Ele já se envolveu em outras confusões, arremessou um garo para o alto e já agrediu um morador de rua. Relembre os casos:

Homem agride andarilho que dormia em calçada de bairro em Apucarana

Uma câmera de segurança flagrou um homem agredindo um morando de rua. O caso aconteceu na Vila Nova em Apucarana e causou revolta nas pessoas que vivem no bairro.

Conforme a denúncia, o andarilho estava embriagado, dormindo na calçada na Rua Grande Alexandre quando o homem se aproxima e agride ele com socos e chutes.

continua após publicidade

O rapaz ainda arrastou o andarilho até quase chegar na linha férrea. O homem só encerra a violência após uma pessoa se aproximar, então ele deixa o local. Para ver, clique aqui.

Câmeras flagram homem arremessando filhote de gato

Um homem de 66 anos foi preso na manhã desta terça-feira, 14, na Vila Nova, em Apucarana, norte do Paraná, depois de quase matar um filhote de gato, arremessando o animal para cima e deixando cair no chão sob forte impacto. Além de maltratar o animal, ele ainda teria ameaçado um vizinho com um facão. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança da rua onde o crime ocorreu.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por um morador da Rua Grande Alexandre, do bairro Vila Nova, que informou que um vizinho o teria ameaçado com um facão, após cometer maus-tratos contra um gatinho. O jovem informou que o vizinho, que é seu tio, teria dispensado o filhote de gato em seu quintal para morrer, já que tem 03 cachorros soltos em casa. Quando ele viu o bichinho, o pegou e foi levar de volta para o tio. Por conta disso, os dois iniciaram uma discussão. Para ver, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News