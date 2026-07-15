Disciplina e exaustão: saiba como é a rotina dos alunos-soldados do Corpo de Bombeiros





A rotina de quem decide carregar a farda de bombeiro militar começa muito antes do soar das primeiras sirenes de emergência. No 11º Batalhão de Bombeiros Militares (BBM) de Apucarana, trinta alunos-soldados passam atualmente por um processo rigoroso de formação técnica, física e emocional para ingressar de forma definitiva na corporação. Integrantes do chamado "Pelotão Alpha", os novos alunos enfrentam um curso em tempo integral com duração média de 9 meses.

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A turma atual chama a atenção pela diversidade geográfica: além de moradores de polos locais como Apucarana, Arapongas e Londrina, há candidatos vindos de outros estados, incluindo Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

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A transição de civil para militar exige sacrifícios severos logo no início da jornada. De acordo com o coordenador do curso de bombeiros, tenente Everson Martins, a chamada "Semana Zero" funciona como uma imersão extrema de quatro dias de internato obrigatório no Posto 1.

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"Tivemos quatro dias com os alunos aqui no Posto 1, nos quais eles não saíram e permaneceram aqui internados. Esse período serve como adaptação ao ambiente militar e à rotina intensa que eles viverão nesses nove meses de formação. Então, é uma virada de chave da vida de civil para a vida de militar", relata o oficial.

A transição de civil para militar exige sacrifícios severos logo no início da jornada - Foto: Lis Kato/TNOnline A transição de civil para militar exige sacrifícios severos logo no início da jornada - Foto: Lis Kato/TNOnline

Iniciada às 6h45 com a chamada "em forma" para a conferência, a rotina dos alunos segue com o hasteamento da bandeira nacional antes de entrarem nas salas de aula e nos pátios de instrução teórica e prática, cujas atividades duram das 7h30 às 18h. No currículo estão disciplinas densas como direito, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, natação e educação física militar.

A exigência de desempenho físico igualitário é um dos principais fatores de pressão sobre a turma. Para as mulheres da turma, o processo exige um esforço físico extra por conta de limitações biológicas, embora as cobranças e o nível de responsabilidade sejam iguais aos dos homens.

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A aluna soldada Lorena Beatriz Rossi, natural de Apucarana, aborda com naturalidade essa questão: "A única distinção é o nível do nosso esforço. Temos que nos esforçar mais para conseguirmos estar pareadas com os nossos colegas e parceiros. Existe uma pequena distinção biológica, que é natural, no que diz respeito ao esforço físico. Então, temos que fazer um pouco mais de esforço para conseguir realizar tudo. Mas as responsabilidades e atividades são iguais. Temos que cumpri-las da mesma maneira".

Já o aluno Fabricio Holowka aponta que o acúmulo de tarefas ao longo do dia é o que mais exige perseverança. "O desafio é a própria rotina, que é bem intensa. São diversas atividades durante o dia, o que gera exaustão para nós ao longo da jornada".

Coordenadores do Curso - Foto: Lis Kato/TNOnline Coordenadores do Curso - Foto: Lis Kato/TNOnline

Mais do que resistir à fadiga muscular, os futuros bombeiros militares necessitam blindar a mente para cenários de crise aguda. Catástrofes, acidentes de trânsito com vítimas fatais, ocorrências envolvendo crianças e idosos farão parte das futuras escalas de serviço.

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Para que isso não afete a prestação do serviço, matérias teóricas de psicologia de emergência e apoio contínuo são integradas ao programa. Lorena Rossi explica como é construído esse preparo mental:

"Nós somos forjados tanto pela exaustão física quanto pela mental. Tudo o que é necessário para que, quando nos depararmos com situações como essa, tenhamos a maturidade de pensar: 'Vamos trabalhar da melhor maneira possível e isso não pode nos afetar tanto.' Então, essa parte psicológica também faz parte do treinamento diário".

Foto: Lis Kato/TNOnline Foto: Lis Kato/TNOnline

Os obstáculos pessoais variam para cada soldado. O aluno Lucas Adriano de Mello, de 32 anos e natural de Arapongas, encontrou na formação a oportunidade de transpor limites de fobias que carregava. "O maior desafio para mim, até agora, era o receio que eu tinha de altura. Hoje, vejo que estou me adaptando. Uma coisa que talvez fosse um empecilho para mim, hoje já não é mais um problema", revela Mello.

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Além de superar o medo de altura, Lucas enfrentou a distância temporária da esposa e da filha. "O início foi um pouco mais complicado para mim. Já sou casado e tenho uma filha. Tive que ficar distante por alguns dias e senti bastante essa falta, mas superei".

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A conclusão formal das disciplinas do curso está prevista para fevereiro do ano que vem. Após a formatura, os profissionais tornam-se soldados de segunda classe e passam obrigatoriamente por um ano inteiro de estágio operacional no próprio quartel de Apucarana. Nesse período, atuam diretamente em caminhões de combate ao fogo, em ambulâncias de socorros de urgência e na central de rádio.

Ao fim deste estágio prático de doze meses, o comando regional realiza a distribuição oficial das vagas definitivas entre os batalhões de todo o Paraná. Embora os destinos finais dependam das diretrizes da instituição, a coordenação local expressa o desejo de que o contingente reforce a cidade.

"Ainda não temos esse quantitativo, porque ele será definido posteriormente pelo Comando, depois que eles finalizarem o estágio. Como temos trinta alunos em formação aqui, esperamos que todos consigam permanecer em Apucarana", conclui o tenente Everson.

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Foto: Lis Kato/TNOnline Foto: Lis Kato/TNOnline



