Diretor é empossado para mais 4 anos à frente da Unespar de Apucarana

Da Redação

O professor Daniel Fernando Matheus Gomes será empossado nesta terça-feira (2) para mais quatro anos à frente do campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Ele foi reeleito para o quadriênio 2022-2026, encabeçando chapa única ao lado do professor Leonardo Fávero Sartori, novamente como vice-diretor.

A cerimônia de posse está marcada para as 18 horas no Anfiteatro Gralha Azul e deverá contar com a presença da reitora da Unespar, Salete Machado Sirino, além de outras autoridades estaduais e municipais.

Professor Daniel assume o segundo mandato em um momento histórico para o campus de Apucarana da Unespar, antiga Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana (Fecea). Após 50 anos da primeira mobilização, o município conquistou o curso de direito em uma instituição pública.

O período de inscrições começa nesta terça-feira (2) e segue até 3 de outubro. São 40 vagas no período noturno, sendo 75% preenchidas no vestibular e 25% pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O vestibular será realizado em 6 de novembro.

“O curso de Direito em uma instituição pública era aguardado há mais de 50 anos em Apucarana. Por isso, a expectativa é muito grande para o vestibular. Ainda não começamos a divulgação do concurso e a procura já é bastante grande por informações”, afirma Daniel.

O desafio para a próxima gestão é resgatar os alunos que abandonaram as aulas por conta da pandemia de covid-19. O índice de evasão foi de 34% em Apucarana. O diretor afirma que a instituição procurou todos esses estudantes e aguarda a volta de muitos deles a partir do próximo letivo, em 2023, dentro de cada situação acadêmica específica.

VESTIBULAR

Além do curso de direito, a Unespar de Apucarana tem mais 580 vagas disponíveis em outros 12 cursos de graduação para 2023: administração (80), ciência da computação (40), ciências contábeis (100), ciências econômicas (50), letras - espanhol (20), letras - inglês (20), letras - português (40), matemática (40), pedagogia (40), secretariado executivo trilíngue (50), serviço social (50) e turismo e negócios (50).

Parte dessas vagas, no entanto, será preenchida por meio do Sisu. O percentual reservado - 25%, 50% ou 75% -varia conforme o curso.

