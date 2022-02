Diretor de Apucarana lança filme com Douglas Silva do BBB22

Da Redação

'Fora de Cena', primeiro longa-metragem do diretor apucaranense João Gabriel Kowalski, será lançado nesta quinta-feira (17), às 20 horas, no Maringá Park. O filme fica em cartaz de 17 a 23 de fevereiro e ainda não tem previsão de estreia em plataformas de streaming.

Entre os atores que integram o elenco, está o participante do Big Brother Brasil 2022, Douglas Silva, que atuou nos filmes Cidade de Deus e Cidade dos Homens, e também a atriz Gabriella Spaciari, natural de Cambira.



"Por enquanto, o filme será exibido apenas em Maringá, mas acreditamos que em breve estará nas plataformas de streaming. Aproveitamos o momento, já que Douglas Silva está no BBB para estrear o longa-metragem. O filme conta a história de Marcelo, um ator frustrado que carrega uma carga pessimista em relação aos caminhos da sua carreira", comenta o diretor.

Toda a gravação do longa foi realizada na cidade de São Paulo durante três semanas de outubro de 2020, em parceria da produtora de João Gabriel, com a WTFilm, dos diretores de fotografia Rafael Szalai e Leandro Realista, e Raposa Filmes, do protagonista Marcelo Menezes. Além de Menezes, o elenco é formado por Hugo Bonemer, Douglas Silva (Cidade de Deus e Cidade dos Homens), Naruna Costa (Irmandade, da Netflix), Gabriella Spaciari, natural de Cambira, e Lu Anastácio.

"Foi uma gravação intensa com equipe reduzida e poucos cenários devida à pandemia do coronavírus. O filme conta com atores e atrizes que participaram pela primeira, além de profissionais experientes, como Douglas, Naruna e Hugo. O Marcelo, por exemplo, foi preparador de elenco, participou do roteiro e foi um dos idealizadores desse projeto", explica João Gabriel, que tem cinco curtas lançados.

Sinopse



'Fora de Cena' retrata a história de Marcelo, um ator frustrado que carrega uma carga pessimista em relação aos caminhos da sua carreira. Para conseguir pagar as contas da simplória casa que mora com sua mãe, portadora de Alzheimer, ele pratica pequenos golpes com seu melhor amigo Guto(Douglas Silva), um sujeito alegre e otimista.

Quando finalmente Marcelo consegue um papel no filme de Tereza (Naruna Costa), uma renomada diretora, ele começa a perceber que precisa se afastar de seu melhor amigo e largar a vida de golpes, se quiser dar certo na carreira.

Matéria escrita por Fernanda Neme.