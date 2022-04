Diocese decide continuar incentivando uso de máscaras

Da Redação

Missa em ação de graças pelos 78 anos de emancipação de Apucarana, com público todo usando máscaras

As paróquias católicas da Diocese de Apucarana vão continuar incentivando o uso de máscaras nas missas, catequeses e nas reuniões promovidas pela igreja. A orientação diocesana, assinada pelo bispo Dom Carlos José de Oliveira foi expedida nesta quinta-feira (31), para todos os padres.

“Embora o decreto estadual tenha flexibilizado as medias preventivas contra o Covid-19, vamos orientar, ainda, o nosso povo a continuar o uso de máscaras”, diz trecho do documento encaminhado pela Mitra Diocesana de Apucarana.

No documento, o bispo ainda ressalta que é preciso ter “paciência e prudência”, a exemplo do que ocorreu ao longo dos dois anos de pandemia. “Orientamos, por fim, que o uso da máscara permaneça obrigatório para o atendimento das confissões auriculares”, diz ainda o documento.

RESOLUÇÃO DA SAÚDE

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou na terça-feira (29) a Resolução nº 243/2022, que atualiza e detalha a não obrigatoriedade do uso de máscaras no Paraná, oficializada no decreto 10.596/2022.

O documento traz orientações sobre excepcionalidades onde o uso de máscaras continua sendo recomendado e aplica-se aos espaços de natureza pública ou privada, abertos ou fechados de uso público ou coletivo, que estejam autorizados a funcionar em concordância com demais normativas vigentes, tanto em esfera estadual, como municipal.

A Saúde recomenda o uso de máscaras para professores e demais funcionários de creches e pré-escolas de programas de educação infantil que atendem muitas crianças que ainda não são elegíveis para vacinação; não vacinados contra a Covid-19 ou com o esquema vacinal incompleto; em residências quando houver pessoas com suspeita ou confirmação da Covid-19; para pessoas vulneráveis à doença, como idosos, gestantes, puérperas ou com comorbidades; pessoas imunossuprimidas; e agentes comunitários de saúde e de endemias nas visitas domiciliares.

Outras situações com recomendação são acesso ao transporte público (pontos e terminais de embarque e desembarque de pessoas) e durante o deslocamento; e acesso e atendimento em instituições hospitalares e demais unidades de saúde e de assistência social por funcionários, pacientes e visitantes e Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) por funcionários e visitantes.