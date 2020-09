Diocese de Apucarana realiza Semana Nacional da Família - TNOnline

Continua após publicidade

A Semana Nacional da Família 2020 será comemorada pela Diocese de Apucarana com um programação especial. Amanhã, tem missa de abertura presidida pelo bispo dom Carlos José de Oliveira, com transmissão às 19h30, pelo canal do YouTube, da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana.

No dia 12, tem live da Família Diocesana com o bispo dom Carlos José de Oliveira, padre Alexandro Freitas e padre Anderson Bento, às 19h30, pela D.A.TV, no YouTube. Já no dia 15, às 19h30, tem missa de enceramento pela fanpage Paróquia Cristo Sacerdote, presidida pelo padre Alexandro Freitas.