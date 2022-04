Diocese de Apucarana ordena 18 novos Diáconos Permanentes

Da Redação

A Diocese de Apucarana ganhou mais 18 diáconos permanentes, que vão atuar no município e cidades da região. A ordenação aconteceu nesta quinta-feira (21), na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, que ficou lotada, com famílias inteiras.

Moradores de Apucarana e pessoas de outras cidades que vieram em caravana, acompanharam a celebração presidida pelo Bispo Dom Carlos José de Oliveira. Com a ordenação, que foi a maior realizada até hoje, a diocese agora soma 114 diáconos permanentes.

Manoel Ferreira Vargas, de 69 anos, morador de Arapongas, ficou muito emocionado ao receber a ordenação. Ele, que é viúvo e fez até votos de celibato, vai atuar na Paróquia Santo Antônio de Pádua. “É algo inexplicável, como explicar a caminhada que é um chamado de Deus. Minha esposa era de muita oração, sempre me pedia para que eu fosse mais atuante na igreja, após o falecimento dela fui me envolvendo e me despertou algo, me deu vontade de ser padre, mas pela idade optei pelo diaconato, então fiz um propósito com Deus, já são 12 anos de celibato e nessa caminhada para servir a Deus”, disse.

O novo diácono está animado e diz que agora vai trabalhar em prol da comunidade. “Eu tenho 69 anos, neste ano vou completar 70, isso prova que nunca é tarde. O chamado de Deus é maravilhoso, me tornei mais jovem, mais animado, mais disposto. Agora estou a serviço da igreja, levar a palavra, o amor, a caridade, trabalhar em prol da comunidade”, destaca.

Para a ordenação, os diáconos estudaram teologia por quatro anos. “A formação foi interrompida pela pandemia, são quatro anos de teologia, eles foram retomando as aulas de forma remota, depois presenciais, até que chegou o momento da ordenação. São homens consagrados, com família, esposa, filhos, netos, que têm a missão de pregar a palavra de Deus, servir no trabalho de caridade, servir na igreja, são homens ordenados que trazem esperança na ação evangelizadora”, explica o Bispo Dom Carlos José de Oliveira.

A ordenação dos novos 18 diáconos é a maior já realizada na diocese. “Nunca única celebração, é a maior já realizada, e nós louvamos a Deus pelos 18 novos diáconos permanentes, agora são 114 diáconos prementes em nossa diocese, motivo de muita alegria”

Oito diáconos vão atuar em paróquias de Apucarana, quanto em Arapongas, dois em Santa Fé e um em Novo Itacolomi, Ivaiporã, Arapuã e Godoi Moreira.