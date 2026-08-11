Diocese de Apucarana é consagrada a São Miguel Arcanjo







A Diocese de Apucarana foi consagrada na noite desta terça-feira (11) a São Miguel Arcanjo. Milhares de fiéis acompanharam a solenidade na Praça Rui Barbosa, em frente à Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes. Os fiéis receberam a imagem peregrina vinda do Monte Gargano, na Itália, em um momento de forte emoção. A celebração contou com a participação especial do Instituto Hesed, fenômeno de evangelização no país. Veja acima a transmissão do evento na íntegra.



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Celebração é realizada na frente da Catedral - Foto: Gaby Campos Celebração é realizada na frente da Catedral - Foto: Gaby Campos

A cerimônia ocorreu de forma conjunta à 43ª Missa Devocional à Nossa Senhora de Lourdes, padroeira do município e da diocese. O ato em Apucarana integrou o projeto "A Grande Reconquista", conduzido pelo Instituto Hesed, uma comunidade religiosa sediada em Fortaleza e conhecida por arrastar multidões em suas transmissões e eventos. A imagem peregrina do arcanjo foi abençoada no santuário italiano em julho do ano passado e já percorreu mais de 150 mil quilômetros por 16 estados brasileiros. Com a cerimônia desta terça, Apucarana se tornou a 35ª diocese do Brasil a realizar solenemente a consagração.

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A imagem chegou nesta segunda-feira (10) a Apucarana e percorreu paróquias da cidade, sendo acompanhada por centenas de católicos.





Foto: Gaby Campos Foto: Gaby Campos

Para abrigar o público, uma estrutura especial com palco e sistema de som foi montada na área central, nos mesmos moldes da Romaria Diocesana. A programação começou pouco depois das 18 horas com um momento de acolhida e louvor na praça. Na sequência, a Irmã Maria Raquel conduziu uma pregação preparatória, seguida pela oração do Santo Terço, com a presença do bispo e dos padres da diocese. O ponto alto da noite ocorreu depois das 20 horas, com a celebração da Santa Missa, a chegada oficial da imagem peregrina e o rito de consagração. O encerramento do evento ocorreu por volta das 22h30, quando o Instituto Hesed promoveu um show de evangelização com a participação da Irmã Maria Joana.

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1 de 15 Gaby Campos Foto: Autor: Gaby Campos

2 de 15 Cindy Santos Foto: Autor: Cindy Santos

3 de 15 TNOnline Foto: Praça Rui Barbosa recebe grande público Autor: TNOnline

4 de 15 Cindy Santos Foto: Autor: Cindy Santos

5 de 15 Gaby Campos Foto: Autor: Gaby Campos

6 de 15 Divulgação Foto: Praça está lotada Autor: Divulgação

7 de 15 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

8 de 15 Divulgação Foto: Grande público se concentra em frente à Catedral Autor: Divulgação

9 de 15 Gaby Campos Foto: Autor: Gaby Campos

10 de 15 Gaby Campos Foto: Autor: Gaby Campos

11 de 15 Gaby Campos Foto: Autor: Gaby Campos

12 de 15 TNOnline Foto: Praça Rui Barbosa recebe grande público Autor: TNOnline

13 de 15 Gaby Campos Foto: Autor: Gaby Campos

14 de 15 Cindy Santos Foto: Autor: Cindy Santos

15 de 15 Cindy Santos Foto: Autor: Cindy Santos



