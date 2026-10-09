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RELIGIÃO

Diocese de Apucarana cria comissão de arquitetura e arte sacra

Órgão vai assessorar e monitorar projetos de construção, reforma e restauração em igreja

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Diocese de Apucarana cria comissão de arquitetura e arte sacra
Autor Catedral de Apucarana - Foto: TNOnline

A Diocese de Apucarana oficializou a criação da Comissão Diocesana de Arquitetura e Arte Sacra. O decreto, assinado pelo bispo Dom Carlos José de Oliveira na quarta-feira (7), institui o novo órgão com caráter consultivo para atuar no assessoramento da liderança religiosa local. A criação da comissão ocorre após temporais causarem danos na Catedral Nossa Senhora de Lourdes e outras igrejas.

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De acordo com o documento, o objetivo principal do grupo técnico é "assessorar, acompanhar e emitir pareceres sobre projeto de construção, reforma, restauração, conservação e adequação litúrgica de Igrejas, capelas e demais espaços destinados ao culto". O objetivo do trabalho abrange também a avaliação minuciosa dos elementos arquitetônicos, artísticos, iconográficos e litúrgicos das paróquias.

A decisão foi embasada no Código de Direito Canônico e nas diretrizes do Concílio Ecumênico Vaticano II, que determinam a consulta a peritos para garantir a preservação do patrimônio da Igreja Católica. Como ressalta o artigo 3º da regulamentação: "A Comissão deverá zelar para que os projetos e intervenções respeitem a dignidade do culto, a tradição e as normas da Igreja, as orientações do magistério e a legislação vigente".

Para compor a nova comissão, foram nomeados seis integrantes, unindo o clero a profissionais leigos. O grupo é formado pelos padres Célio Marcos Tarozo e Edvaldo Ferreira dos Reis, ao lado de Edem Marcos Corbacho, Silvana de Souza Coelho Mezari, Larissa França Lopes e Jéssica Vila Real.

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A equipe atuará diretamente sob a autoridade de Dom Carlos José de Oliveira, possuindo autonomia para redigir relatórios, atas e pareceres que orientem as obras na diocese. O decreto de número 47/2026 entrou em vigor na data de sua publicação e foi validado pelo chanceler do Bispado, padre Luciano Araújo da Silva.

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Apucarana arte sacra comissão diocesana Diocese preservação do patrimônio
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