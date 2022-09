Diocese de Apucarana contribui para beatificação de cardeal; entenda

Da Redação

A Diocese de Apucarana vive um momento especial contribuindo no processo de beatificação e canonização do cardeal vietnamita Francisco Xavier Nguyen Van Thuan. Em 2006, na Diocese de Apucarana, o livro 'Testemunhas da Esperança', escrito pelo religioso, serviu de inspiração e de base para a criação do encontro Decolores, que apoia adolescentes de 14 a 17 anos.

Na quarta-feira (15), dom Carlos José de Oliveira participou de uma reunião histórica com toda equipe diocesana, decanatos, além de todos coordenadores diocesanos desde os anos 70 até 2022, com exceção de dois participantes, para escrever a carta que será enviada ao Vaticano e que contribui no processo de beatificação do cardeal.

"Este é um momento especial para a Diocese de Apucarana, para o nosso cursilho e principalmente para o movimento Decolores. Estamos tratando do processo da beatificação e canonização do cardeal Van Thuan. A carta testemunha algo histórico e concreto do movimento Decolores nascido no seio do cursilho, mas a partir do testemunho de esperança e perseverança do cardeal", comemora.

Para dom Carlos este é um momento de gratidão a Deus. "Sabemos o bem que este movimento faz para tantos jovens, irmãos e irmãs. Gratidão em participar desse processo de beatificação de Van Thuan, que teve como lema de vida a esperança que enche de amor o momento presente", acrescenta.

De acordo com Telma Reis, uma das criadoras do movimento Decolores, o encontro marcou a vida de diversos adolescentes. "Esse movimento é uma benção de Deus porque na época eu recebi uma cartinha de um jovem pedindo para que tivesse um cursilho só para adolescente. E, hoje, 16 anos depois, percebemos a inspiração do Espírito Santo. A gente tinha essa angústia percebendo que o jovem após a Crisma se deixava levar e parava de participar da igreja", recorda.

Telma recorda que após receber a carta do adolescente se reuniu com padre Nilson e a partir daí a ideia de criar o Decolores surgiu. "O padre Nilson foi formatando as ideias e fizemos também algumas mensagens para os adolescentes. Fomos construindo esse encontro a partir do cardeal, sinônimo de esperança. Para nós, ele foi inspirador e trouxe esperança para os jovens que participaram do encontro, complementa.

