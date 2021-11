Da Redação

Diocese de Apucarana completa 57 anos de criação

A Diocese de Apucarana comemora neste domingo (28), 57 anos de criação. Ela foi fundada no dia 28 de novembro de 1964, pelo Papa Paulo VI (1963-1978), e instalada no dia 28 de março de 1965, com o início do pastoreio de Dom Romeu Alberti (1965-1982). Dom Carlos de Oliveira é o quinto bispo diocesano de Apucarana.

A diocese estende-se num território geográfico composto por 36 municípios, 64 paróquias, diversas comunidades, diaconias e grupos de vivência. A população atual da diocese é de 500.468 habitantes (Censo IBGE 2010), sendo 74,5 % católicos, 20% de outras igrejas cristãs, 3% se declaram “sem religião” e 2,5% outras denominações.

População parabeniza através das redes sociais:

"Parabéns clero da diocese de Apucarana em especial à memória de um querido amigo à quem devo meu batismo , querido Dom Romeu Alberti ; uma longa e ungida caminhada tal qual a de Jesus construída na Fé Esperança e Caridade . Para tanto ; moldada pela verdade e convicta de que uma missão tal qual essa somente pela determinação , entrega , obediência , sacrifícios , sabedoria e unção do Dom de ser e exercer o sacerdócio para e por tantas vidas que nessa Diocese passaram , passam e haverão de passar!

Deus vos abençoe imensamente queridos Dom Celso pelo amor carinho e amizade a essa comunidade e à Dom Carlos por esse chamado de Deus e que dignamente o exerce. Parabéns a todos sacerdotes de ontem de hoje que fazem e sustentam nos com sua vida a Fonte da Vida : Jesus".