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IGREJA

Diocese de Apucarana anuncia mudanças em paróquias e na Pastoral da Comunicação

Alterações divulgadas pelo bispo diocesano afetam sacerdotes em municípios como Apucarana, Arapongas, Ivaiporã e Lunardelli

Escrito por Da Redação
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Diocese de Apucarana anuncia mudanças em paróquias e na Pastoral da Comunicação
Autor Foto: Diocese de Apucarana

A Diocese de Apucarana divulgou uma série de transferências e novas atribuições destinadas a sacerdotes e seminaristas que atuam nos municípios da região. O comunicado oficial, assinado pelo bispo diocesano Dom Carlos José de Oliveira e pelo chanceler padre Luciano Araújo da Silva em 12 de outubro, estabelece mudanças em paróquias, setores de formação religiosa e postos de organização pastoral da Igreja Católica local.

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Entre as definições para a estrutura administrativa, o padre Valdeci Ferreira assume como vigário episcopal para a Ação Evangelizadora, enquanto o padre Laércio José de Lara passa a responder pela função de vigário episcopal para Patrimônio, Economia e Finanças. Na Pastoral da Comunicação (Pascom), a coordenação fica sob a responsabilidade do padre Mateus do Nascimento da Silva Fiuza.

No município de Apucarana, o padre Noel Ribeiro da Silva assume a Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, no distrito de Vila Reis, mantendo-se na representação dos presbíteros. A Paróquia Coração Eucarístico será comandada pelo padre Leandro Manoel de Souza, que permanece à frente da reitoria do Propedêutico e do Seminário São João Maria Vianney. Para a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, foi nomeado vigário paroquial o padre João Vitor Oliveira dos Santos, que segue como vice-reitor do mesmo seminário. Já o padre Lucas Azzopardi exercerá a função de colaborador na Paróquia Cristo Sacerdote, enquanto o padre Marcos Donizete Bertanha foi designado reitor do Seminário Nossa Senhora de Lourdes, atuando na formação teológica em Londrina para o ano letivo de 2027 e colaborando na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a Igrejinha.

Nas paróquias das demais cidades da região, o padre Alessandro da Silva Ladeira assume como pároco da Paróquia Espírito Santo, em Ivaiporã, e o padre Lucas Caetano da Silva passa a responder pela Paróquia Imaculada Conceição, em Borrazópolis. Em Cruzmaltina, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida será liderada pelo padre Geraldino Rodrigues de Proença, que também exercerá o cargo de administrador paroquial na Paróquia São Judas Tadeu, em Grandes Rios, com apoio do padre Marcelo Cândido de Pádua como vigário paroquial.

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Em Arapongas, a Paróquia São Francisco de Assis terá o padre Paulo César Alves Rodrigues como pároco e o padre José Natalício da Silva como colaborador. Já o padre Ricardo Roberto de Souza continua na Paróquia Santo Antônio e assume também a diretoria espiritual da Teologia, em Londrina. No Santuário Santa Rita de Cássia, em Lunardelli, o padre Alex Reis Leite Alves atuará como vigário paroquial. Por sua vez, o padre Wanderley Viesba Rafael será vigário tanto em Lunardelli quanto na Paróquia São Sebastião, em Faxinal, local onde fixará residência.

A reorganização diocesana envolve ainda o envio de seminaristas para a etapa de síntese pastoral: Lucas Negri foi direcionado para a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Colorado, enquanto Guilherme Passos desenvolverá suas atividades na Paróquia Bom Jesus, em Ivaiporã.

Por fim, o padre Vanderlei Matias de Oliveira ficará responsável pela Comissão Diocesana de Animação Bíblica.

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AutorFoto: Lis Kato


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AutorFoto: Lis Kato


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