Diocese de Apucarana alerta para 'seminarista' vendendo rifa; entenda

A diocese alerta que não autorizou nenhuma pessoa pedir dinheiro ou vender rifa usando em seu nome

A Diocese de Apucarana divulgou uma nota, nesta quinta-feira (7), informando que um homem se intitulando 'seminarista redentorista' tem percorrido os municípios da região vendendo rifas para arrecadar dinheiro para um tratamento.

A diocese alerta que não autorizou pedidos de dinheiro ou venda de rifa em seu nome. Confira a nota na íntegra: "Comunicamos que uma pessoa se intitulando SEMINARISTA REDENTORISTA e, inclusive, informando que participou de processo formativo de nossa Diocese, tem percorrido os municípios da região vendendo rifas, com a finalidade de arrecadar dinheiro, com oferta de prêmios (Camionete Toro, Moto ok, TV 70 pol nova, smartphones e Iphones de última geração), para fins de fazer tratamento de CÂNCER NO ESTÔMAGO. Informamos que a Diocese não tem conhecimento desse fato e não autorizou a venda de rifas, usando de seu nome. Importante que todos fiquem alerta e passem esse comunicado a todos os grupos, movimentos e pastorais para se precaver de qualquer tipo de mal entendido, e que a Diocese de Apucarana não possui qualquer vínculo", consta na nota.

