Diocese dá início às reformas da Catedral Nossa Senhora de Lourdes

Uma empreiteira contratada pela Diocese iniciou o trabalho, que deve se estender até o próximo ano

Quem passa pela Praça Rui Barbosa, no centro de Apucarana, já pode observar o início das obras de reforma da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Uma empreiteira contratada pela Diocese iniciou o trabalho, que deve se estender até o próximo ano. O investimento total pode chegar a R$ 2 milhões, incluindo o projeto de instalação de um sistema de ar-condicionado na igreja, que ainda está sendo avaliado.

O padre José Roberto Rezende, cura da Catedral, explica que os operários iniciaram nas últimas semanas a limpeza da parte externa, preparando o início da pintura. Foram usados produtos para retirada de fungos e também realizada a ancoragem para a instalação dos andaimes para a obra.

Durante esse processo inicial, explica o padre, percebeu-se a necessidade de refazer o reboco em várias partes da construção, o que deve atrasar o cronograma inicial. A reforma prevê uma pintura completa da Catedral, além da substituição de rufos, calhas e condutores. As “pingadeiras” também precisarão ser refeitas.



Na parte externa, a obra contará ainda com melhorias de acessibilidade. Atualmente, há um acesso destinado às pessoas com deficiência apenas em uma das laterais e, com a revitalização, essa estrutura será levada para a outra lateral e para a escadaria principal. Além disso, um novo sistema de iluminação na parte externa será instalado.

“Esta será a segunda pintura completa da igreja. A primeira ocorreu há 25 anos”, lembra o padre Rezende. Ele afirma que o desafio agora é encontrar uma cor parecida com a atual.

“Temos duas ou três sugestões em análise. Queremos aproximar ao máximo da tonalidade atual, mas, certamente, as pessoas vão perceber uma grande diferença no visual da igreja” continua após publicidade . - José Roberto Rezende,, cura da Catedral

Além da parte externa, o projeto prevê melhorias no acesso à cripta na parte interna. “Dentro da igreja essa será a única intervenção”, cita. A questão do ar-condicionado está sendo discutida e a intenção é garantir essa melhoria também já neste momento. No entanto, isso ainda depende de alguns estudos e de recursos financeiros. A Catedral não tem um prazo de conclusão para a revitalização, mas isso não deve ocorrer antes do próximo ano.



CAMPANHA

O padre Rezende lembra que a construção da igreja, no início da formação do município, ocorreu graças às doações dos pioneiros. A campanha do café ficou famosa pela grande adesão dos moradores. Agora, não será diferente. A Catedral colocou à disposição das pessoas que querem ajudar duas modalidades de carnês com 12 parcelas. Há também a opção de depósito em conta corrente (agência 4.374 do Sicoob, número 34.882) ou pelo PIX da Mitra Diocesana, utilizando a chave número de celular 43-99926-0980. VEJA: null - Vídeo por: Reprodução

