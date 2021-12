Da Redação

Diocese confirma Romaria de Nossa Senhora de Lourdes

A Diocese de Apucarana confirmou que a terceira Romaria de Nossa Senhora de Lourdes será realizada em 2022. De acordo com o Bispo Dom Carlos José de Oliveira, a celebração acontecerá no dia 6 de fevereiro do ano que vem, no Complexo Esportivo 'Lagoão'

"Estamos às vésperas do Santo Natal. Nossa esperança é renovada. Nesta esperança que enche nosso coração de vida, convoco a todos para nossa III Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes. Depois da última reunião do Conselho de Presbíteros em 25 de novembro, discutimos sobre a forma de realização da III Romaria, devido ao surgimento da variante Ômicron, mas em contato com as autoridades municipais e sanitárias de Apucarana, percebemos que será possível a realização da Romaria nos moldes de 2020. Temos o aval das autoridades competentes", explica o Bispo.

No dia 6/02, missas de toda Diocese ficam canceladas e os católicos de Apucarana e de toda região devem participar da celebração no Lagoão. "Assim sendo, peço a colaboração, entusiasmo e animação de todos para vivermos em espírito de fé e festa, a III Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes. Vamos animar nosso povo, por meio de convites nas missas, nas mídias e organizando nossas caravanas. Essa manifestação de comunhão da nossa Diocese dependerá da coordenação animada de cada padre e liderança. Será uma oportunidade de vivenciarmos a fé e a esperança de uma Igreja em Sínodo-Hospital de Campanha. Para tanto, como em 2020, na manhã do domingo (06/02/22) ficam canceladas as missas e demais atividades nas paróquias e capelas em todo o território diocesano. Unidos em torno de nossa excelsa Padroeira vamos proclamar a Presença de Deus, comprometendo-nos na caminhada da ação evangelizadora", finaliza.

A celebração da III Romaria acontece às 9h, depois haverá procissão até a Catedral Nossa Senhora de Lourdes.