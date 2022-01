Diocese celebra missa pelos 78 anos de Apucarana

Da Redação

Este domingo (30) foi marcado pela celebração de Missa em Ação de Graças pelos 78 anos de emancipação política e administrativa do município de Apucarana, completados na sexta-feira, dia 28 de janeiro. A missa foi presidida pelo padre José Roberto Resende, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, e teve a presença do prefeito Junior da Femac, acompanhado de seus pais Sebastião Ferreira Martins, o “Tião da Femac”, e a Dona Maria Toschi.

Na homilia, o Cura da Catedral, padre Resende, fez uma remissão acerca da colonização do Norte do Paraná e de Apucarana pelos ingleses da Companhia de Terras Norte do Paraná. Ele lembrou que a cidade havia sido planejada para ser um entreposto, visando abastecer municípios maiores, mas acabou superando essa meta para se consolidar como uma das grandes cidades da região. Resende enalteceu os pioneiros apucaranenses, destacando a figura do empreendedor Joaquim Vicente de Castro.

A celebração também teve a presença da Banda Municipal Maestro João Florindo, que do altar da Catedral entoou o Hino Nacional Brasileiro. E ao final da missa, o padre Resende pediu ao prefeito Junior da Femac que apresentasse uma mensagem pelos 78 anos de Apucarana.

O prefeito lembrou que quando os pioneiros aqui chegaram, vindos de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Itália, Japão, Ucrânia e Alemanha, entre outros estados e países, deixaram para trás tudo o que tinham. “Eles acreditavam muito em Deus e este é o primeiro grande conceito de Apucarana. Aliás, está no nosso hino: Apucarana tem em ti o amor de Deus, pela fé do seu povo”.

Junior da Femac cumprimentou a todos que no dia a dia contribuem para construir uma Apucarana cada vez melhor. “Parabéns a todos munícipes e que Deus nos Abençoe”, concluiu. O prefeito também esteve acompanhado dos secretários Gerson Santino (Agricultura), Emídio Bachiega (Saúde), Maria Agar (Cultura), Ivan da Silva (Assuntos estratégicos), Airton Deco Araújo (Aserfa) e Maurício Borges (Comunicação), além do superintendente da Promatur, Mário Felipe.