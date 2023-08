Dicatex comemora 30 anos de mercado em plena expansão; veja

A Dicatex, empresa de Apucarana pioneira no setor de aviamentos, está comemorando 30 anos de atuação no mercado. Produzindo aviamentos para roupas, bolsas, calçados, acessórios, materiais esportivos, entre outros, a história que começou pequena, em um cômodo da casa da família, hoje cresceu e a marca já está presente em todos os estados brasileiros. (Veja o vídeo abaixo).

A expansão, que foi iniciada há cerca de 05 anos através do e-commerce, promete ser ainda maior, com novas unidades inauguradas no Paraná, São Paulo e Rio Grande do Norte, consolidando a marca como uma referência em aviamentos para todo o Brasil.

Dicatex comemora 30 anos em Apucarana

“Nossa visão é estar presente em todos os polos confeccionistas do Brasil. A gente já tem um mapeamento de todos os polos e agora a missão é essa, levar a Dicatex presencial para estes lugares. A gente tem muito orgulho de levar o nome de Apucarana, a cidade é uma referência no mundo da confecção, é a capital nacional do boné, então é uma cidade que tem todo um arranjo produtivo deste segmento e a gente é muito feliz de conseguir levar o nome da Dicatex para todo o Brasil também”, afirma o CEO da empresa Marcos Vinícius Carleto.

Dicatex comemora 30 anos em Apucarana

Essa história de sucesso, que segue de geração em geração, começou através das mãos do fundador Sebastião Luiz Fante. Ele lembra do início difícil e hoje comemora o sucesso da marca.



“A Dicatex começou bem pequena, no fundo da minha casa, na Rua Ítalo Ado Fontanini, a gente começou dentro de um quarto da nossa casa. Depois, levamos a empresa para a Rua Tamandaré e outros endereços, até que em 2001, conseguimos construir a sede própria na Rua Antônio José de Oliveira. E estamos aqui até hoje, expandindo a empresa, com representantes em todo o Brasil. Para mim é uma alegria ver os frutos de todo esse trabalho, é um legado bem grande que hoje estou passando para os meus filhos”, considerou o fundador.

Dicatex comemora 30 anos em Apucarana

Comemoração



Para comemorar os 30 anos da empresa, a Dicatex está realizando ações mensais alusivas à data. Em agosto, no mês de aniversário do início das atividades, a empresa vai presentear 30 funcionários com um jantar especial. Desde janeiro, várias ações já foram realizadas e até dezembro já existe uma programação. Para saber mais, acesse o perfil da Dicatex no Instagram.

Veja a entrevista completa aqui:

tnonline

Sobre a empresa

O propósito da Dicatex é distribuir continuamente, com qualidade, criatividade e rentabilidade, linhas e outros aviamentos, permitindo que nossos clientes fabriquem produtos de alto padrão contribuindo, consequentemente, para o desenvolvimento do setor confeccionista em todo o Brasil.

Atuando nos segmentos de revenda, fabricação própria e importação, a excelência no atendimento ao cliente, a agilidade nos processos logísticos e a alta qualidade presente em nosso amplo mix de produtos, fazem com que a Dicatex cresça e consolide-se ainda mais no mercado.

Nosso crescimento contínuo deve-se certamente à dedicação e ao empenho de nossos colaboradores. Um time focado no objetivo de garantir a satisfação e o encantamento dos clientes, embasados nos valores: tradição, confiança, comprometimento, atenção aos detalhes, foco no cliente, qualidade, relacionamento e inovação.

Para sermos referência na distribuição de aviamentos, nos últimos anos inovamos em nosso modelo de negócio garantindo presença em todos os cantos do país. Muito mais do que vender aviamentos, seja na roupa que você veste, bolsas, calçados, acessórios, materiais esportivos ou em dias de festa, a Dicatex está aqui para garantir experiências inovadoras e inesquecíveis.

