Diante da torcida, Apucarana Sports é derrotado na Segundona

Apucarana Sports na derrota para o Patriotas

O Apucarana Sports recebeu o Patriotas FC, de Curitiba, no Estádio Municipal Olímpio Barreto, neste sábado (20), e foi derrotado por 1 a 0 em partida válida pela 4ª rodada da primeira fase da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense.

O gol dos visitantes foi marcado pelo lateral Dionatan, arriscando de fora da área, aos 27 minutos do segundo tempo.

Com 4 pontos, o Apucarana está na sexta colocação. Contudo, a partida no Olímpio Barreto foi a primeira e única disputada na rodada até o momento. O time apucaranense pode cair de posição na tabela diante dos resultados dos outros confrontos.

O time de Curitiba assumiu a liderança do campeonato com 10 pontos. A equipe pode ser ultrapassada apenas pelo PSTC, que enfrenta neste sábado (20) o Laranja Mecânica, às 18h30, no Estádio José Chiappin, em Arapongas.

O Apucarana Sports informou que foram registrados 331 pagantes e 25 não pagantes no estádio.

