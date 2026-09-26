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PREVISÃO DO TEMPO

Dia quente: sábado terá sol e máxima de 30°C em Apucarana

Simepar indica dia ensolarado e sem chuva para a Cidade Alta; temperaturas sobem à tarde em todo o Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Dia quente: sábado terá sol e máxima de 30°C em Apucarana
Autor A previsão indica 0% de probabilidade de chuva - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Apucarana terá um sábado (26) de tempo firme, predomínio de sol e temperaturas em elevação, conforme a previsão do Simepar. Na cidade, a temperatura mínima será de 18°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. A previsão indica 0% de probabilidade de chuva e precipitação acumulada de 0,0 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 51% e 90%. Os ventos sopram de leste (L), a 7 km/h, com rajadas de até 29 km/h.

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No Paraná, não são previstas chuvas significativas ao longo do sábado. O dia será marcado pelo predomínio de sol em grande parte do estado.

O amanhecer terá temperaturas mais amenas entre a Região Metropolitana de Curitiba, Norte Pioneiro, Campos Gerais, Sudeste e Centro-Sul. Durante a tarde, o aquecimento será expressivo em todo o Paraná, com temperaturas máximas próximas ou superiores a 30°C em todas as regiões.

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O Simepar também destaca a previsão de um fim de semana marcado por sol e temperaturas acima dos 30°C em algumas cidades paranaenses.

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clima em Apucarana previsão do tempo sem chuva Simepar temperatura máxima
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