Dia quente: Apucarana terá temperatura máxima de 30°C neste sábado

O sábado (29) será marcado pelo aumento da instabilidade no Paraná, segundo o Simepar. A mudança ocorre devido à atuação de um sistema frontal na altura do Sul do Brasil e à presença de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai. A combinação favorece a maior presença de umidade no estado e, com as temperaturas elevadas, cria condições para o desenvolvimento de áreas de instabilidade.

Em Apucarana, a previsão indica mínima de 22°C e máxima de 30°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 75%, enquanto a probabilidade de ocorrência de chuva chega a 75%, com previsão de 1,3 milímetro de precipitação acumulada.

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Os ventos devem soprar de noroeste a 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 54 km/h. De acordo com a previsão do Simepar, a chuva pode aparecer principalmente durante a tarde, embora a possibilidade seja pontual.

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No Paraná, a chuva ocorre em vários momentos do dia principalmente nos setores mais próximos de Santa Catarina. Nas demais regiões, as precipitações são esperadas especialmente a partir da tarde. O Simepar não descarta a ocorrência de tempestades, mas de maneira pontual.

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Na faixa norte do estado, o calor continua predominando, com temperaturas que passam facilmente dos 30°C. O órgão também indica que não há previsão de geadas para o Paraná no sábado, devido à elevação das temperaturas e à atuação de ventos predominantes de noroeste.