Dia nacional do Bombeiro é comemorado nesta sexta; assista

Nesta sexta-feira, dia 2 de julho, é comemorado o dia nacional do Bombeiro. A data é uma homenagem a todos os heróis brasileiros que arriscam as suas vidas para proteger as pessoas, as cidades e as florestas do risco de incêndios, desastres naturais, desabamentos, entre outras situações.

A tenente Ana Paula Inácio de Oliveira, do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana, falou sobre o dia em entrevista ao TNOnline. Assista: