Dia Mundial do Prematuro: UTI Neonatal de Apucarana realiza ação

Para celebrar o mês do prematuro, a equipe da UTI Neonatal do Hospital da Providência Materno Infantil preparou uma surpresa para as mamães e papais de prematuro. Além de decorar a UTI Neonatal, também entregaram aos familiares um pequeno presente para recordar da força desses pequenos guerreiros.

“Os familiares poderão levar consigo uma mensagem ao lado do carimbo do pezinho dos seus filhos, é um gesto simples, mas pensado com muito carinho pela equipe da UTI Neonatal para ressaltar a importância deste dia, explica Juliana Colla, enfermeira coordenadora da UTI neonatal.

Gisele Dias Martins da Silva, mãe da Miriã, é de Arapongas e conta que sua filha nasceu prematura de 26 semanas e pesando 836 gramas quando estava a caminho do Hospital da Providência. A pequena está há 38 dias sob os cuidados da equipe da UTI Neonatal. “Esse presente vai ser um testemunho, depois do choro vem a alegria”, conta ao comemorar a força de sua filha.

De acordo com a gerente de enfermagem, Erica Sanches este dia também é muito especial para todos os profissionais da UTI Neonatal. “Esta data alerta para a sensibilização da causa da prematuridade. Agradecemos a todos que fazem parte dessa equipe que trabalha continuamente providenciando o melhor tratamento para os nossos bebês prematuros”, afirma.

