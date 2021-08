Da Redação

Dia dos Pais fomenta vendas no comércio de Apucarana

A campanha do Dia dos Pais foi lançada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA), com o objetivo de fomentar as vendas neste período. “Fizemos há poucos dias a Queima Total, e agora o temos o Dia dos Pais. A ACIA não tem medido esforços para ajudar a movimentar a venda no comércio de Apucarana, sobretudo para as empresas associadas”, frisa o presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que

continua após publicidade .

Nesta campanha do Dia dos Pais serão sorteados R$ 10.000,00, em vales-compra, sendo: 2 vales de R$ 1.000,00 e 16 vales de R$ 500,00. “É uma forma de agradecer o consumidor por prestigiar o nosso comércio, bem como, atrair mais consumidores, inclusive do Vale do Ivaí. Portanto, fica nosso alerta aos associados para redobrarem os cuidados contra a COVID -19. Ao todo a campanha Trinca do Amor, que envolveu também o Dia das Mães e Namorados, já sorteou R$ 25.000,00 em vales-compra. Com o Dia dos Pais vamos somar mais 10 mil reais, chegando a R$ 35.000,00 distribuídos entre as lojas participantes. São mais de 140 empresas, que estão identificadas com o cartaz da campanha”, ressalta Faganello.

Inclusive, informamos que o comércio atenderá em horário especial nesta sexta-feira (06/08). Os consumidores terão até às 22 horas para realizarem suas compras e no sábado, o atendimento será até às 18 horas. “Desta forma, é importante ressaltar aos consumidores para não esquecerem o protocolo de segurança: evitar aglomerações, usar a máscara e utilizar álcool em gel”, conclui Faganello.

continua após publicidade .

Esta é uma ação que tem a participação da Câmara da Mulher, Sivana, Centronorte Shopping Center e do Sicoob.