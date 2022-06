Da Redação

Cartões estão à venda com parceiros do Ferra Mula

No dia 14 de agosto tem a tradicional Costelada beneficente de Dia dos Pais, do Ferra Mula, em Apucarana. A retirada no estilo drive-thru acontecer das 11 às 13 horas.

Toda a renda arrecada será destinada para a comissão da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Cartões estão à venda com parceiros do Ferra Mula ou na própria associação.