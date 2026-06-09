Dia dos Namorados: Procon orienta consumidores para compras seguras

Com a aproximação do Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, o Procon de Apucarana orienta os consumidores a adotarem alguns cuidados na hora de escolher os presentes e reforça a importância de prestigiar empresas do município. A data é uma das mais importantes para o varejo e movimenta diversos setores da economia, oferecendo oportunidades para compras com segurança, planejamento e economia.

- LEIA MAIS: Comércio de Apucarana atende em horário estendido para o Dia dos Namorados



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A diretora do Procon Apucarana, Silvana Verona, destaca que a pesquisa de preços e a atenção às condições de compra são atitudes fundamentais para garantir uma experiência positiva ao consumidor. “Ao escolher comprar no comércio de nossa cidade, o consumidor não apenas encontra produtos com mais facilidade e segurança, mas também contribui diretamente para a geração de empregos, o fortalecimento das empresas locais e o desenvolvimento econômico de Apucarana. Cada compra realizada no comércio local representa um investimento na própria comunidade”, afirma.

O Procon também incentiva os consumidores a prestigiarem empresas de Apucarana durante a data comemorativa. Além de contribuir para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local, a compra em estabelecimentos com atuação no município, seja presencialmente ou por canais digitais oficiais, oferece mais facilidade para esclarecer dúvidas e resolver eventuais problemas.

Confira as orientações do Procon para uma compra segura:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Pesquise preços antes de comprar. Os valores podem variar significativamente entre estabelecimentos. Comparar preços ajuda a economizar e a fazer uma escolha mais consciente.

* Exija a nota fiscal. O documento é a garantia dos direitos do consumidor em casos de troca, defeito ou necessidade de comprovação da compra.

* Verifique a política de troca da loja. Trocas por tamanho, cor ou preferência não são obrigatórias por lei, salvo quando houver defeito no produto. Por isso, é importante se informar previamente sobre as condições oferecidas pelo estabelecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Atenção aos prazos de entrega. Em compras online, confira o prazo informado pela empresa e guarde comprovantes, anúncios e conversas realizadas durante a negociação.

* Analise ofertas com atenção. Antes de aproveitar promoções muito atrativas, verifique a procedência da oferta e a confiabilidade da empresa responsável pela venda.

Cuidados importantes nas compras pela internet

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Verifique se o site possui informações claras sobre a empresa, como CNPJ, endereço físico e canais de atendimento.

* Antes de concluir pagamentos por PIX ou transferência, confira atentamente os dados do destinatário. Em casos de fraude, a recuperação dos valores pode ser mais difícil, por isso é importante confirmar a identidade do vendedor e a legitimidade da empresa.

* Desconfie de links recebidos por mensagens, e-mails ou redes sociais sem confirmação da origem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Antes de comprar, pesquise a reputação da empresa e verifique se existem reclamações recorrentes relacionadas à não entrega de produtos ou dificuldades de atendimento.

* Ao realizar compras online, informe seus dados apenas em sites e aplicativos oficiais e confiáveis. Desconfie de pedidos de senhas, códigos de confirmação ou informações bancárias enviados por telefone, mensagens ou redes sociais, especialmente quando houver pressão para uma resposta imediata.

Em caso de dúvidas ou problemas nas relações de consumo, o Procon Apucarana está à disposição para orientar e auxiliar os consumidores. O atendimento pode ser realizado presencialmente ou pelo WhatsApp, no número (43) 99654-9126.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas. A unidade está localizada junto ao Fórum Trabalhista de Apucarana, na Avenida Central do Paraná, 1380, Jardim Diamantina. Os consumidores também podem entrar em contato pelo telefone (43) 3308-1434.



