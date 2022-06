Dia dos Namorados aquece comércio e setor de serviços de Apucarana

Da Redação

O Dia dos Namorados está trazendo bastante otimismo em relação às vendas de presentes e também no setor serviços. Com promoções e programações especiais, restaurantes, hotéis e o comércio já comemoram as vendas. A expectativa do varejo, inclusive, é um crescimento entre 5% e10% em relação ao ano passado.

O ramo da gastronomia é um dos mais beneficiados pela data que neste ano cai no domingo e deve diluir as comemorações no final de semana. Arlete Tamura é sócia-proprietária de um restaurante localizado na região oeste da cidade e está preparada para casa cheia nos próximos dias. “Estamos fazendo muitas reservas, não apenas para o Dia dos Namorados, que será domingo, mas para todo o fim de semana. Muitos casais estão pretendendo antecipar as comemorações, então já teremos casa cheia desde a sexta-feira. Estaremos preparando decoração e cardápio especial para o jantar. É muito bom ver tudo voltar ao normal de novo, ano passado foi bem complicado, pandemia, horário de restrição, esse ano com tudo liberado, a expectativa é a melhor possível”, garantiu Arlete.

Emerson de Castro é proprietário de um restaurante e choperia, na região central. Para ele, o Dia dos Namorados é a melhor data do ano, única com certeza de casa cheia. “Já estamos com mais da metade da casa lotada por reservas para domingo. Nossa intenção é deixar pelo menos 20% das mesas livres para aqueles que decidem de última hora, mas com certeza, teremos lotação máxima durante todo o final de semana, com decoração temática e cardápio especial para os clientes”, revelou.

Segundo Ana Pricila Bigoni, recepcionista de um hotel na região da Vila Nova em Apucarana, as reservas para o fim de semana também já estão esgotadas. “A procura dos clientes aumenta bastante por conta da data, e alguns pedem decorações especiais nos quartos”, afirmou.

Em outro hotel, localizado no centro da cidade, pacotes especiais para a data estão sendo oferecidos, incluindo decorações e serviços de quarto especiais. “Estamos quase lotados, com muitas reservas por conta da data. Nossa expectativa é que o hotel fique completamente cheio até o final de semana”, disse a gerente comercial Maiara Fernanda Orathes.

Boas expectativas

O Dia dos Namorados também está deixando os lojistas bastante satisfeitos. É o caso do proprietário de uma franquia de perfumaria em Apucarana, Rafael Bacciotti. Ele afirma que, depois de tanto tempo de restrições, o consumidor está disposto a presentear e comemorar datas especiais. “Poder presentear as pessoas que amamos, principalmente depois de um período de tantas restrições com a pandemia, é muito importante, então os consumidores estão voltando com tudo nas datas comemorativas. Apucarana, por ser o polo central do Vale do Ivaí, acaba atraindo também muitos consumidores, então nós esperamos ter um excelente resultado de vendas na data”.

Outro setor que está a todo vapor são as floriculturas. Segundo Aída Assunção, que é proprietária de uma floricultura na cidade, além de presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), as encomendas não param de chegar.

“Já temos muitas encomendas de flores, arranjos e cestas, mas este crescimento não é só no meu ramo, mas no comércio em geral. As vendas de roupas, calçados e presentes em geral estão aquecidas. O consumidor já está se antecipando e trazendo muito otimismo aos lojistas. Temos uma expectativa de crescimento de 5% a 10% nas vendas, em relação ao ano passado”, afirmou Aída.

Matéria escrito por Aline Andrade.