Dia dos avós é marcado por homenagens nas escolas de Apucarana

O dia dos avós é celebrado anualmente em 26 de julho. Para homenagear essas pessoas tão importantes na vida das crianças, a Autarquia de Educação está desenvolvendo uma programação especial, nesta quarta-feira (26/7), nos 24 CMEIs e 36 Escolas da rede municipal de Apucarana. Os avós foram convidados a visitar as unidades para contar histórias, mostrar fotos, apresentar brinquedos e ensinar jogos e diversões da sua infância aos estudantes.

continua após publicidade

Conforme a secretária Marli Fernandes, a atividade é o ponto alto do projeto Respeitando e Valorizando o Idoso, desenvolvido ao longo do ano letivo em todas as turmas da Educação Infantil, do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). “Por meio desse projeto, os professores criam oportunidades para que os alunos reflitam sobre o processo do envelhecimento, apreciem a convivência com os mais velhos e admirem os conhecimentos e experiências de vida dos idosos,” afirmou.

-LEIA MAIS: Apucarana fecha semestre com repasse de 11,7 mil cestas básicas

continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac destacou que dados estatísticos do Censo 2022 apontam que 19,51% dos cidadãos apucaranenses têm mais de 60 anos. “O envelhecimento populacional é a marca dos municípios que oferecem qualidade de vida aos seus habitantes. Mas, ao mesmo tempo, esse fenômeno traz inúmeros desafios ao poder público, que precisa ampliar os seus programas e ações voltados à terceira idade. Eu gostaria de parabenizar os diretores, coordenadores e professores pelo desenvolvimento dessas belíssimas atividades alusivas ao dia dos avós. A educação é a principal ferramenta que temos para combater o etarismo na sociedade,” disse.

Apucarana mantém vários programas e ações que contemplam a população com mais de 60 anos, como os bailes da terceira idade, o Centro de Convivência do Idoso, o Voleibol 60+, o Centro Dia (que atende idosos em situação de vulnerabilidade e isolamento social), as hortas solidárias, as aulas de natação e hidroginástica e os cursos de música e dança. Atualmente, 3.923 pessoas idosas são atendidas. “Na tarde de ontem (25/7), eu reuni o meu secretariado a fim de avaliar essas iniciativas e discutir a ampliação delas. O lema da minha gestão é priorizar as crianças, as mulheres e os idosos,” concluiu o prefeito.

Siga o TNOnline no Google News