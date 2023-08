Dia do Soldado: 30º BIMec realiza solenidade em comemoração

Siga o TNOnline no Google News

O 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec) realizou nesta sexta-feira (25), a solenidade em comemoração ao Dia do Soldado. Além do compromisso à bandeira nacional feito por aqueles que ingressaram no serviço militar em março deste ano, houve ainda condecorações a militares e desfile da tropa e de viaturas.

A cerimônia foi presidida pelo tenente-coronel Alexandre Pereira Figueiredo, comandante do 30º BIMec, e contou com a presença dos prefeitos de Apucarana, Junior da Femac, e de Arapongas, Sérgio Onofre. Também estiveram presentes os vereadores Rodrigo Lievore, Tiago Cordeiro de Lima, Mauro Bertoli e Moisés Tavares, além das demais autoridades civis, militares e eclesiásticas.

Foto por Da Redação

Na solenidade, diversos militares receberam as medalhas com passador de ouro (30 anos de bons serviços prestados) e bronze (10 anos), além das medalhas Marechal Osório (excepcional preparo físico) e Mérito Blindado (por bons serviços em organização militar mecanizada). Também foi entregue a membro do batalhão a medalha de praça mais distinta.

