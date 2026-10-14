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CLIMA E TEMPO

Dia do Meteorologista: saiba onde fica a estação que monitora o tempo em Apucarana

Instalada na Fazenda Colina, estrutura do Simepar mede as condições atmosféricas

Escrito por Da Redação
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Dia do Meteorologista: saiba onde fica a estação que monitora o tempo em Apucarana
Autor Estação meteorológica de Apucarana - Foto: Louan Brasileiro

No Dia Nacional do Meteorologista, celebrado nesta quarta-feira (14), a estação meteorológica de Apucarana ajuda a mostrar como funciona o monitoramento do tempo. Instalada na Fazenda Colina, no distrito do Pirapó, a estrutura do Simepar registrou 178 milímetros de chuva entre os dias 1º e 13 de outubro, superando a média histórica de 172,9 milímetros para todo o mês.

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O equipamento conta com sensores que medem temperatura, umidade do ar, velocidade do vento e volume de precipitação. Os dados são enviados ao Simepar, em Curitiba, onde são analisados pelos meteorologistas junto a informações de radares, satélites e modelos computacionais.

Muito além de informar se vai chover ou fazer sol, os meteorologistas interpretam dados atmosféricos, acompanham mudanças nas condições do tempo e elaboram previsões para antecipar fenômenos como tempestades, granizo e ondas de calor. O trabalho também contribui para a emissão de alertas e a prevenção de riscos, auxiliando a Defesa Civil, agricultores e outros setores da sociedade.

“O meteorologista é um profissional que não para de aprender e de ensinar. Nosso time vai muito além da previsão diária: desenvolve tecnologia, traduz ciência em informação para a população, apoia a Defesa Civil e contribui para políticas públicas. No fim, é o meteorologista quem antecipa o futuro para proteger o presente”, afirma Sheila Paz, gerente de Meteorologia do Simepar.

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Foi o time de meteorologistas desenvolvedores do Simepar que criou os sistemas de monitoramento utilizados pela Defesa Civil para observar a aproximação de tempestades na Operação Verão, no Litoral paranaense; para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), apoiando o planejamento logístico das eleições de 2026 com informações meteorológicas; e para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), para monitoramento de riscos de deslizamento na Estrada da Graciosa (PR-410).

O volume registrado pela estação representa as condições no ponto onde o equipamento está instalado. Como a chuva pode atingir diferentes regiões da cidade com intensidades distintas, alguns bairros podem registrar volumes maiores ou menores do que os medidos na Fazenda Colina.

Outubro já superou a média histórica

Até terça-feira (13), Apucarana havia acumulado 178 milímetros de chuva, o equivalente a aproximadamente 103% da média histórica de outubro. Segundo o Simepar, 24 estações meteorológicas do Paraná já haviam atingido ou superado a média mensal.

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Apucarana estação meteorológica meteorologia previsões do tempo Simepar
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