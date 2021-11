Da Redação

Dia do doador: Hemonúcleo de Apucarana agradece voluntários

Nesta quinta-feira (25), é comemorado o Dia do Mundial do Doador de Sangue. Na data especial, o Hemonúcleo de Apucarana agradece todos os voluntários que colaboram com a instituição.

"Gostaríamos de agradecer a todos os doadores, que têm sido a esperança de muitos pacientes, a alegria de muitas famílias e, muitas vezes, a única possibilidade de sobrevivência. Doar sem ao menos saber quem irá receber seu sangue, sem ter nenhuma recompensa, é um gesto que nos traz esperança de um mundo mais solidário e altruísta. Vocês nos ensinam diariamente o verdadeiro significado da palavra doação. Muito obrigada!", homenageia Marta Haider, responsável pela captação do Hemonúcleo.

O Hemonúcleo ainda aproveita a data especial para pedir mais doações, principalmente no final de ano quando aumentam os números de acidentes em estradas. "É importante ter essa consciência que a vida de muitas pessoas depende dessa doação", reforça.

Para doar, é preciso pesar mais de 50 quilos, e ter entre 16 e 69 anos. Os adolescentes precisam estar acompanhados por responsáveis. Além disso, é necessário agendar a doação através do telefone (43) 3424-4200 ou pelo site da Secretaria de Estado da Saúde. O Hemonúcleo fica localizado na Rua Antônio Ostrenski, 3, área central da cidade.