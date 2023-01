Dia do Boné: Saiba mais sobre o acessório que caracteriza Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A estrutura localizada na Avenida Zilda Seixas Amaral, na altura do viaduto junto à BR-369

Nesta terça-feira, 31 de janeiro, é comemorado o Dia Municipal do Boné, data que marca o dia e mês de registro da primeira fábrica de bonés da cidade, nos anos 70. Considerada a Capital Nacional do Boné, Apucarana, no Norte do Paraná, conta com o acessório em muitos espaços públicos.

continua após publicidade .

Um deles é o "Monumento ao Boné", conhecido pela população como "Bonezão". A estrutura localizada na Avenida Zilda Seixas Amaral, na altura do viaduto junto à BR-369, foi entregue em 31 de janeiro de 2008 durante as comemorações desta data.

LEIA MAIS: Apucaranense é chamado para treinar na seleção brasileira de Kung Fu

continua após publicidade .

Com o objetivo inicial de homenagear o artigo de vestuário mais importante da economia do município, o local, que agora conta com uma ciclovia, se tornou um ponto turístico da cidade. Com 9 metros de largura, uma base de sustentação de 2,7 metros, 14 metros de comprimento contando com a aba e cinco metros de altura, o monumento chegou a ser considerado o maior boné do mundo.

fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana

Para sua construção, foram usados cerca de 5 toneladas de ferro e 15 metros cúbicos de argamassa. O Bonezão foi construído a partir da estrutura em tecido que, durante a Expo Boné 2006, “vestiu” a cabeça de mais de 340 pessoas.

fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana

Na Cidade Alta também é possível ver orelhões e pontos de ônibus em formato do acessório em alguns locais da cidade. O cenário já virou, até mesmo, motivo de piada em sites de humor.

fonte: Reprodução





continua após publicidade .





História da produção do boné

É difícil de acreditar, mas o primeiro boné confeccionado em Apucarana foi criado artesanalmente no porão da casa da mãe do empresário Jaime Ramos. O segmento começou em 1972, mas inicialmente, Ramos com ajuda do amigo Wilson Fortuna, o Titu, confeccionaram bandanas e faixas, comercializados nas praias, nos estádios e parques de exposição.

A tradição fez com que o ramo recebesse uma homenagem e, em 2006, foi instituído o "Dia do Boné’" Comemorada em 31 de janeiro, a data foi escolhida representa a abertura da primeira empresa de bonés na cidade, a Cottons.

O avanço da escala de produção e aumento na geração de emprego somados a tradição influenciaram a criação de um projeto de lei nº 2.793/08, sancionado em 2010, nomeando oficialmente Apucarana como a "Capital Nacional do Boné". O projeto do deputado Alex Canziani (PTB-PR), incentivou ainda mais a produção, aumentando o número de empresas e de empregos.

Siga o TNOnline no Google News