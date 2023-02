Dia do Boné é marcado por homenagem a colaboradores em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dia Municipal do Boné é celebrado em 31 de janeiro

Marcado por homenagens a 15 colaboradores que se destacaram em empresas do setor, o Dia Municipal do Boné foi comemorado nesta terça-feira (7), na sede do Sebrae Apucarana. Instituído em 2006, há 17 anos, para projetar esse segmento da economia do município, o Dia Municipal do Boné é celebrado em 31 de janeiro, data que marca o registro da primeira fábrica de bonés no município, nos anos 70.

continua após publicidade .

A entrega das placas aos trabalhadores homenageados foi conduzida pelo coordenador do Arranjo Produtivo do Boné de Apucarana (APL Bonés), Jayme Leonel, e pela presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale), Elizabete Ardigo, organizadores do evento realizado com apoio do Sebrae.

Jayme Leonel destaca a importância do evento. “A cidade de Apucarana é reconhecida nacionalmente como a Capital do Boné, devemos este reconhecimento também aos colaboradores proativos, comprometidos com sua função, responsáveis e exemplares no ambiente de trabalho. O Dia do Boné e essa celebração foram criados para valorizarmos todos os profissionais envolvidos na cadeia do boné”, disse o empresário Jayme Leonel.

continua após publicidade .

Elizabete Ardigo também enalteceu os trabalhadores das empresas de bonés, em especial aos homenageados. “Vocês fazem a diferença nas nossas indústrias, realizando seu trabalho com dedicação. “Entre os homenageados, estão funcionários que trabalham há 25 e 35 anos na empresa. Só estamos aqui hoje, também graças aos empresários, a prefeitura que nos apoia a cada ação, e as instituições parceiras como o Sebrae, Senai/Sesi e Sistema Fiep”, avalia Elizabete.

A fabricação de bonés em Apucarana teve início em 1974, a partir da produção artesanal de bandanas e tiaras que eram comercializadas em feiras agropecuárias, exposições e nas praias do litoral paranaense. “O boné está fazendo 50 anos em Apucarana. Esse setor é um orgulho para nossa cidade. Vocês, empresários e colaboradores, salvaram Apucarana. Após a geada negra de 1975 que dizimou os cafezais, homens e mulheres na nossa cidade foram inspirados para empreender na fabricação de bonés que hoje emprega mais de 25 mil pessoas. Apucarana transformou o boné, que inicialmente tinha a finalidade de proteção do sol, em um artigo de moda. Contém sempre com a prefeitura”, afirmou Junior da Femac.

Também participaram do evento o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderley Faganello, gerente Sebrae Apucarana, Thiago Cunha; o vereador Mauro Bertolli; o secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope; e o diretor da Faculdade de Apucarana (FAP), Lisandro Modesto.

HOMENAGEADOS

Os colaboradores homenageados foram os seguintes: Adenilson Firmo, impressor da empresa Italia Milano; Adriana Ramos do Prado, encarregada de acabamento da empresa Boneleska Bonés; Ana Claudia da Silva Vitorio, encarregada de acabamento da empresa Master CRN; Cleiton Fernando Laurindo, encarregado da produção da empresa Polo Sul Bonés; Daniela Maria Costa, vendedora da Lola Soluções Texteis; Elenir Maria de Brito Nogueira, costureira da empresa Blue Ocean; Gracione Gonçalves de Abreu, auxiliar de serviços gerais da empresa B2 Brindes; Hugo Kleber Tossani, operador de bordado da empresa Zenz Bonés; Ivanildes Muchiny Lopes, costureira da empresa Monte Sion (Bonelli); Maria Aparecida dos Santos, auxiliar de contagem da empresa Kyoodai Bonés; Nanci de Almeida Lima, auxiliar de PCP da empresa Bunnet Brindes; Tatiane de Barros Costa, encarregada de conferência da empresa Showa Bonés; Reginaldo Marino de Andrade, gerente de compras da empresa Datri Confeccções; Roseli Ferraz, costureira da empresa TKM Confecções e CF Souza; e Thiago Henrique Czernisz, responsável pelo corte da empresa Bonearte Bonés.

Siga o TNOnline no Google News