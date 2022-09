Dia de sensibilização para doação de órgãos acontece em Apucarana

Da Redação

A 16ª Regional de Saúde de Apucarana promove na próxima terça-feira (13), no Cine Teatro Fênix, um dia de sensibilização para doação de órgãos e tecidos. Com participação dos hospitais da Providência, de Apucarana, e Honpar, de Arapongas - que são as unidades cadastradas como captadoras de órgãos -, o evento visa incentivar a conscientização para importância da doação e o papel dos trabalhadores de saúde no processo de captação. Voltado para profissionais de saúde da região e estudantes, o encontro acontece das 8 as 12 horas.

Segundo o chefe da 16ª RS, Marcos Costa, o encontro faz parte da programação do Setembro Verde, mês dedicado à discussão e conscientização a respeito da doação de órgãos. Ele destaca que os profissionais de saúde são fundamentais no processo uma vez que são responsáveis pelo primeiro contato com as famílias dos doadores. “Também vamos reforçar a questão de tratar do assunto da doação entre família. Quando a pessoa tem essa visão de se tornar um doador deve falar isso abertamente para a família”, comenta.

