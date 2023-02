Dia de Nossa Senhora de Lourdes é celebrado neste sábado; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A movimentação dos fiéis na Catedral foi intensa desde o começo do mês

O dia de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da Diocese de Apucarana e do município, é celebrado neste sábado (11). A Santa, conhecida por ser intercessora dos doentes, atraiu diversos devotos até a Catedral, que é a única do Brasil a ter a imagem da Santa no topo de sua torre principal.

continua após publicidade .

A movimentação dos fiéis na Catedral foi intensa desde o começo do mês. A apucaranense Suzamar Aparecida Rodrigues, de 41 anos, foi até a Santa, para agradecer a cirurgia que a mãe dela realizou. "Eu tenho várias graças que Nossa Senhora de Lourdes me concedeu. Minha mãe tem câncer, fez uma cirurgia complicada e graças a Deus deu tudo certo, então vim agradecer. Toda graça que a gente pede, ela concede", disse.

Outra moradora de Apucarana que faz questão de agradecer à Nossa Senhora de Lourdes é Diva Aparecida Mioto de Souza, de 63 anos. Ela acredita que o filho dela só está vivo graças a intercessão da Santa.

continua após publicidade .

"Meu filho passou do horário de nascer, depois ficou doente. Os médicos não sabiam o que ele tinha, mas era grave, os riscos dele não sobreviver eram altos. Uma enfermeira que trabalhava na época no hospital, isso há 37 anos, disse que era para eu confiar em Nossa Senhora de Lourdes, e prometeu que o primeiro lugar que meu filho iria se recebesse alta, era na Catedral de Apucarana, para agradecer a Nossa Senhora de Lourdes. Eu acreditei em Nossa Senhora de Lourdes, pedi a salvação do meu filho, pedi a intercessão dela, e meu filho, como um milagre, se curou. Hoje, eu e toda minha família, somos devotos de Nossa Senhora de Lourdes, confio nela, para mim, ela é minha mãe, representa tudo na minha vida", emocionada, conta Diva.

Após dois anos, o aposentado Mário Fernandes, de 73 anos, voltou a participar das celebrações em honra à Santa. "Por causa da pandemia, fiquei em casa, mas agora estou feliz em estar aqui, na Catedral. Foi Nossa Senhora de Lourdes que me chamou, eu acordei às 4h da madrugada e vi Ela ao lado da minha cama, agora estou aqui agradecendo. Tenho muito o que agradecer para essa minha mãe, Ela é tudo para mim. Não é só pedir não, tem que agradecer", finaliza. Assista: null - Vídeo por: Reprodução





continua após publicidade .

Programação:

Diversas missas e até procissão serão realizadas na Catedral Nossa Senhora de Lourdes neste sábado. Confira a programação:

Missas: 9h, 12h às 15h com unção dos enfermos e às 18h, com celebração presidida pelo Bispo Dom Carlos José de Oliveira, seguida de procissão luminosa no entorno da Catedral.

Saiba mais sobre Nossa Senhora de Lourdes. Clique aqui. Neste sábado é feriado em Apucarana, confira o que abre e fecha na cidade.

Siga o TNOnline no Google News