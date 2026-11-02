Dia de Finados: mau tempo altera local de missas em Apucarana; confira

A chuva que atinge Apucarana (PR) alterou a programação religiosa deste feriado de Finados (2). As missas que estavam programadas para acontecer no Cemitério Municipal Cristo Rei precisaram ser transferidas para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, popularmente conhecida como Igrejinha. Para acomodar os fiéis com segurança e proteção contra o mau tempo, as celebrações desta segunda-feira estão confirmadas em três horários: às 10h, 15h e 17h.

O restante da programação do Dia de Finados da Diocese de Apucarana está mantido conforme o planejado. No Cemitério da Saudade (Capela Nossa Senhora da Esperança), as missas ocorrem em mais dois horários: 10 e 15h. Já no Cemitério Portal do Céu, o horário está marcado para as 10h.

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Organização

A expectativa da Prefeitura, por meio da Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa), era de que mais de 40 mil pessoas passassem pelos cemitérios de Apucarana ao longo do feriado. Para receber os visitantes, foi preparado um esquema especial de atendimento, que engloba a organização de espaços para os comerciantes locais e equipes de apoio durante todo o dia.

No Cemitério Cristo Rei, tradicionalmente um dos principais pontos de visitação da cidade, o planejamento estrutural para a data contou com a instalação de uma tenda de grande porte na entrada e outras duas distribuídas pelas áreas internas. O local também foi equipado com banheiros químicos e conta com a presença de funcionários da autarquia, designados especificamente para orientar as famílias e prestar informações àqueles que decidirem manter a tradição das visitas mesmo com a possibilidade de chuva.