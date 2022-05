Dia das Mães: comércio atende em horário especial

Da Redação

As lojas do comércio de Apucarana vão atender em horário especial nesta semana. O motivo é o Dia das Mães. Na sexta-feira (06/05), o comércio trabalhará das 9h às 22 horas. No sábado (07/05), as lojas ficam abertas das 9h às 18 horas.

Já no domingo, Dia das Mães, as lojas do comércio de rua estarão fechadas. Já o Shopping Centro Norte funcionará normalmente neste fim de semana. Confira os horários!

Comércio de Rua

Sexta (06/05) – Das 9h às 22 horas

Sábado (07/05) – Das 9h às 18 horas

Shopping Centro Norte

Sexta (06/05) - Das 10h às 22 horas

Sábado (07/05) - Das 10h às 22 horas

Domingo (08/05) - Das 13h às 19horas

Praça de Alimentação

Sexta e Sábado (07/05) - 10h às 22 horas

Domingo - 11h30 às 22 horas