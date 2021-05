Dia das Mães: comércio atende em horário especial

Continua após publicidade

Em comemoração ao Dia das Mães, as lojas de Apucarana e Arapongas vão atender em horário especial. Na Cidade Alta, o comércio funciona nesta sexta-feira (7), até as 22 horas. Já no sábado, véspera da data especial, as lojas ficam abertas até as 18 horas.

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) Aída Assunção afirma que o comércio está bem preparado e seguindo todos os protocolos de proteção contra a Covid-19. “O Dia das Mães é o segundo Natal para o comércio, que vem de um ano difícil, com horários reduzidos e dias fechados. Este é um grande momento para os lojistas colocarem suas vidas em ordem”, comenta.

Para incentivar vendas, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) está com uma campanha de prêmios. Na etapa do Dia das Mães, serão sorteados R$ 15 mil em vale compras para consumidores que prestigiarem as mais de 200 lojas participantes da promoção.

Em Arapongas, o comércio funciona nesta sexta (7), até as 21 horas. Já no sábado, as lojas vão atender até as 18 horas.

Trinca do Amor

Começa nesta semana a campanha do Dia das Mães, Namorados e Dia dos Pais, denominada Trinca do Amor, por reunir as três datas comemorativas em uma única premiação.

Mais de 200 lojistas aderiram a campanha, que vai distribuir R$ 35 mil em vale compras. Serão 15 mil reais no Dia das Mães, 10 mil reais no Dia dos namorados e mais 10 mil no Dia dos Pais.

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, explica que este modelo de premiação agrada tanto lojistas, quanto os clientes. “O dinheiro investido volta para o comércio e quem ganha tem a chance de fazer mais compras nas lojas participantes ”, frisa.