Dia das Crianças: moradores organizam festa na Vila Rural Nova Ukrânia

Moradores do bairro Vila Rural Nova Ukrânia, em Apucarana, estão preparando uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, que irá acontecer no dia 12 de outubro, feriado nacional por também ser dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

A família de Aline Aparecida Lavaria, que sempre realizou festas na data quando morava no Solo Sagrado, é quem está à frente da organização do evento. No entanto, eles contam que precisam de ajuda financeira para poderem realizar a festa para as crianças do bairro.

"Estou recebendo doações de algumas pessoas, não é uma caridade, mas sim uma ação com as crianças. Tem muitas famílias carentes que no dia 12 não tem nada para comemorar, nenhum lugar para ir, e por isso estamos organizando a festa", contou.

Aline está arrecadando dinheiro para, além das bebidas e comidas, incluindo um grande bolo, colocar brinquedos no evento. "Falo para meu esposo que a gente tem uma missão, gosto muito de crianças. Estou na expectativa de além das comidas e bebidas, ter também um doador de brinquedo para animar bastante a festa", contou a moradora, que é mãe de três crianças.

A organização espera receber cerca de 200 a 300 pessoas. O evento começará às 14 horas, em uma chácara que fica na entrada do bairro. Interessados em ajudar podem entrar em contato com o telefone (43) 9 9606-3210.

