Dia das Crianças é comemorado com muita diversão em Apucarana

O Dia das Crianças, 12 de outubro, é uma data muito aguardada pelos meninos e meninas. Os centros infantis e escolas da rede municipal de Apucarana promoveram festas, brincadeiras, jogos, teatros e outras atividades lúdicas nesta semana. O ponto alto da programação, entretanto, foi a tradicional entrega de doces aos mais de doze mil estudantes.

O prefeito Junior da Femac, o vice-prefeito Paulo Vital, a secretária de educação Marli Fernandes e os vereadores Franciley Preto de Godoi (Poim), Luciano Molina, Mauro Bertoli e Jossuela Pirelli acompanharam a distribuição das guloseimas, na manhã de hoje (11/10), no CMEI Jonas Pires (Residencial Garcia) e na Escola Fernando Acosta (Residencial Sumatra).

“Cada aluno recebeu um kit contendo cookies integrais, bolos com recheio de chocolate, snacks de soja, biscoitos de batata doce, drageados de chocolate, alfajores e bebidas lácteas. Para que ninguém ficasse de fora da comemoração, nós garantimos também alimentos específicos às crianças que possuem diabetes, fenilcetonúria, alergias e intolerâncias. Elas receberam sequilhos, brownies, sucos de laranja, entre outros itens livres de sacarose, glúten, lactose, cacau e ovo”, detalhou a secretária Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac destacou a qualidade dos alimentos distribuídos. “As crianças apucaranenses merecem o que há de melhor, pois elas serão as responsáveis por cuidar do nosso município daqui a alguns anos. Por isso, na minha administração, eu faço questão de repassar às famílias materiais e uniformes escolares da mais alta qualidade. Com os doces não poderia ser diferente, compramos alimentos de grandes marcas e com excelente teor nutritivo,” afirmou.

O investimento feito pela Autarquia Municipal de Educação na aquisição das guloseimas, por meio de processo licitatório, somou aproximadamente R$ 250 mil.

