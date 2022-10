Dia das Crianças é animado no Hospital da Providência Materno Infantil

Da Redação

O dia das crianças começou mais cedo no Hospital da Providência e Materno Infantil. Os pequenos receberam a visita de Deppy, o cão amigo do canil do 10º batalhão da polícia, além de um lanche preparado pela Comissão de Humanização do Hospital, que contou com a colaboração da Comunidade Cristã de Apucarana (CCA) e seus ajudantes Pedrinho e Bia, que encantaram a todos.

continua após publicidade .

Para o café da manhã as crianças contaram com a visita de Pedrinho e Bia, da CCA, que vieram fazer a festa com as crianças. Além de um café da manhã com direito a bolo e pipoca, preparados pela Humanização do hospital e presentes doados com muito carinho especialmente para esse dia. “A gente preparou tudo com muito carinho pro dia de hoje, as crianças merecem sentir essa energia boa sempre, principalmente no dia delas”, afirma Kauana de Paula, colaboradora do Hospital e membro da comissão.

- LEIA MAIS: Apucarana realiza Dia das Crianças no Espaço das Feiras; saiba mais

continua após publicidade .

A ação já agradou Gisele Garcia, mamãe de Guilherme Rafael. “Foi muito gostoso receber esse agrado hoje, nós esperávamos que fosse haver uma lembrancinha ou um lanche diferente, mas isso tudo, nossa, foi muito gostoso”, diz.

No período da tarde as surpresas não acabaram, além de o lanchinho continuar a todo vapor, as crianças receberam a visita de Deppy Cão Amigo, pertencente ao canil do 10º batalhão da polícia, que realiza um trabalho como cão terapêutico com crianças ao lado de sua tutora Geise Barbosa.

“O Deppy é treinado para isso, eu fui prova de que um amigo como ele faz toda a diferença durante uma recuperação médica. Nós fazemos um trabalho voluntário na APAE que tem ajudado muitas crianças, por isso achamos muito interessante vir hoje aqui”, explica Geise.

“Foi tudo muito gostoso, nem parece que estamos num hospital. Essa ação toda ajudou muito a Helena, quando chegamos ela estava bem assustada, mas ao chegar aqui e ver os bonecos ela já foi se animando”, conta Amanda Carvalho, mamãe da pequena Helena Santana. Deppy não chamou atenção só das crianças, por onde passava fazia a alegria de todos. “Eu gostei muito dessa visita, faz toda a diferença no tratamento dos pacientes ter uma alegria dessas no ambiente”, diz Ir. Mônica Moscon, Coordenadora da Pastoral Hospitalar.

Siga o TNOnline no Google News