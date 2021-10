Dia das Crianças deve aquecer comércio de Apucarana; veja

Da Redação

O Dia das Crianças se aproxima e a expetativa é que a data esquente as vendas no comércio de Apucarana. As lojas especializadas em artigos infantis da área central já começaram a sentir um aumento na movimentação de clientes em busca de presentes.

continua após publicidade .

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acia) aposta em um crescimento de até 5% nas vendas, em comparação com o mesmo período do ano passado.

De acordo com o presidente da Acia, Wandelei Faganello, o desempenho das lojas do setor deve superar o ano passado, que foi prejudicado pela pandemia da Covid-19. “A gente ainda está vivendo uma pandemia, não saímos ainda. Então esse crescimento de 5% nas vendas já é muito favorável para os comerciantes, já que muitas famílias estão saindo pouco por conta da pandemia”, comenta Faganello.

continua após publicidade .

Nas lojas especializadas em artigos infantis a expetativa é ainda maior. A comerciante Vanessa Malaquias, dona de uma loja de brinquedos, espera um crescimento de até 20% nas vendas relativas ao Dia das Crianças, em comparação com o mesmo período do ano passado. “Agora que gradativamente as coisas estão voltando ao normal, as pessoas estão voltando a comprar. Então a expetativa é a melhor possível”, afirma.

Ela diz que a grande movimentação será entre amanhã e domingo. “Desde quarta começou a aumentar a procura de clientes. Mas como a maior parte das pessoas deixa para comprar em cima da hora, o fim de semana será mais movimentado”, afirma.

Proprietário de uma loja de roupas infantis, Antônio Carlos Faria, percebeu que a movimentação aumentou nos últimos dias. Mas os dias com maior pico de vendas serão os que antecedem a data. “As vendas já melhoraram bastante em relação ao ano passado, a tendência é melhorar ainda mais”, afirma.

continua após publicidade .

MOVIMENTAÇÃO

O Dia das Crianças será comemorado na próxima semana e muita gente já começou a procura pelos presentes da garotada. A apucaranense Daiane Moreira, foi até uma loja de brinquedos escolher presentes para a filha, sobrinha e para o afilhado. “Costumo presentear as crianças todos os anos, não pode falta”, afirma.

A professora Fátima Teodoro também vai dar brinquedos para as sobrinhas e para os afilhados. Segundo ela, as crianças ficam na expectativa por conta da data. “Não dá para passar em branco, tem que presentear sim. Inclusive, eles já falaram que não querem roupas, querem brinquedos. Fica a dica, criança gosta de brinquedo”, aconselha.

continua após publicidade .

Por Cindy Santos - jornalista do grupo Tribuna do Norte