Dia da padroeira será marcado por celebrações em Apucarana e Arapongas

O dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, comemorado em 12 de outubro, será marcado por diversas celebrações em Apucarana. Diferente do que ocorre todos os anos, desta vez não haverá uma missa presidida pelo Bispo da Diocese no ginásio Lagoão. Neste ano, cada paróquia ficará responsável pela sua própria programação.

Na Catedral Nossa Senhora de Lourdes, estão previstas três missas em louvor à padroeira: às 8h30, às 10h e às 18h.

A paróquia Nossa Senhora Aparecida, conhecida como “Igrejinha”, que leva o nome da padroeira, terá programações ao longo de todo o dia. A primeira missa acontece às 7h30, em seguida, ao meio dia, haverá o terço. Às 15h e às 17h também haverá missa.



No Parque Santo Expedito haverá missa solene em louvor à Nossa Senhora Aparecida a partir das 9h. Ao final da celebração, será realizado um show de prêmios.



Ainda em Apucarana, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada no João Paulo, haverá missa às 8h e às 10h. Uma macarronada também será servida no salão da igreja para o almoço do dia da padroeira, com venda de cartões na paróquia.

Arapongas

Em Arapongas, cidade que tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida, a Igreja Matriz irá realizar diversas missas e procissão. A primeira celebração do dia 12 de outubro acontece às 7h. Logo em seguida, às 10h haverá outra missa e ao meio dia, acontece o terço. Às 16h haverá a última missa e a realização da procissão em louvor à padroeira.

