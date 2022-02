Da Redação

Dia da padroeira: procissão e pedal acontecem neste sábado

Em celebração ao Dia da Padroeira de Apucarana, Nossa Senhora de Lourdes, comemorado no dia 11 de fevereiro, serão realizados neste sábado (5), a 'Procissão Motorizada' e a atividade 'Pedalando com Nossa Senhora de Lourdes'.

A procissão ocorre neste sábado (5), às 9 horas, com saída da Catedral. Já a pedalada está marcada para às 14 horas, também com saída da igreja na Praça Rui Barbosa, com destino ao Parque da Redenção.

Durante a atividade, os ciclistas participantes e os que quiserem passar pelo local serão abençoados. Logo em seguida, são celebradas três missas na Catedral: às 15 horas, 17 horas e 19h30.

Próximos dias

Novena

De 2 a 10 de fevereiro, a Catedral Nossa Senhora de Lourdes realiza missa às 12 horas, 15 horas e 19h30.

Visita Nossa Senhora de Lourdes

De 2 a 11 de fevereiro, tem visita e bênção a todas as casas e lojas do comércio da cidade.

Confissões

De 2 a 10 de fevereiro serão realizadas confissões das 10 às 21 horas.

Romaria Diocesana

No dia 11 de fevereiro, a partir das 9 horas.

Dia da Padroeira

Dia 11 de fevereiro tem missas na Catedral, às 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19h30. Logo após tem procissão luminosa.

Adoração ao Santíssimo

Segunda a sexta, das 8 horas às 11h30.

Gruta Nossa Senhora de Lourdes

Dia 12 de fevereiro, às 15 horas, será celebrada uma Santa Missa em louvor à Nossa Senhora de Lourdes, na Gruta. Na ocasião, o altar será abençoado.