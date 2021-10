Dia da Guarda Municipal é comemorado neste domingo

Da Redação

Neste domingo, 10 de outubro, se comemora o Dia Nacional da Guarda Municipal. Os guardas municipais têm o compromisso de regular e manter a ordem pública, contendo crimes, contravenções, infrações de trânsito e proteger os moradores à legislação.

Comandante da Guarda Civil Municipal de Apucarana, Alessandro Carletti destaca a importância da corporação para o município. “A GCM tem realizado um papel importante e significativo no ordenamento da cidade e na sua segurança. Como medida preventiva, o papel da Guarda Civil, nas rondas, viabiliza um nível satisfatório de segurança na utilização dos espaços públicos e toda solicitação feita pela população através do 153. Um exemplo, é atuação dos Guardas Municipais no Espaço das Feiras e Rondas Setoriais nos bairros, onde eles têm atuado com educação e firmeza mantendo a ordem e a segurança da população que circulam pelo Local”, comentou.

O comandante ainda ressalta o empenho de todos os guardas municipais que trabalham em Apucarana. “Temos que destacar o trabalho de todos os GCMs que estão diuturnamente empenhados em proporcionar segurança, tranquilidade e bem-estar à comunidade apucaranense. Parabéns aos nobres guerreiros da GCM Apucarana. Orgulho de fazer parte desta Corporação”, disse.